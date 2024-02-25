Минобороны России сообщило о награждении военнослужащих за взятие Авдеевки

Минобороны РФ сообщило о награждении военнослужащих орденами за взятие Авдеевки

Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военнослужащих, отличившихся при выполнении задач в ходе взятия под контроль города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом доложили в Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что военным вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты. Лямин пожелал военным успехов, терпения и здоровья.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин прибыл в Авдеевку, где также оценил обстановку в городе. Политик заявил, что в настоящее время предстоит большая работа по разминированию и восстановлению города.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о полном взятии под контроль Авдеевки.