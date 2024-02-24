Пушилин приехал в Авдеевку и оценил обстановку в городе

Глава ДНР Пушилин приехал в Авдеевку и рассказал о предстоящей работе

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал в Telegram, что прибыл в Авдеевку, а также оценил обстановку в городе.

Пушилин заявил, что сейчас предстоит большая работа по разминированию и восстановлению города. Политик опубликовал видео, на котором он в бронежилете стоит на фоне храма. Рядом с главой ДНР находится вооруженный военный.

Ранее Пушилин заявил, что многие мирные жители Авдеевки не хотели покидать город, прятались в укрытиях и ждали Российскую армию.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР.