Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 24 февраля 2024Россия

Пушилин приехал в Авдеевку и оценил обстановку в городе

Глава ДНР Пушилин приехал в Авдеевку и рассказал о предстоящей работе

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал в Telegram, что прибыл в Авдеевку, а также оценил обстановку в городе.

Пушилин заявил, что сейчас предстоит большая работа по разминированию и восстановлению города. Политик опубликовал видео, на котором он в бронежилете стоит на фоне храма. Рядом с главой ДНР находится вооруженный военный.

Ранее Пушилин заявил, что многие мирные жители Авдеевки не хотели покидать город, прятались в укрытиях и ждали Российскую армию.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер председатель Верховного суда России

      В санкционный список Австралии попали еще 55 россиян

      Премьер Италии обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль

      В Совфеде заявили о возможном столкновении Москвы и НАТО

      Пушилин приехал в Авдеевку и оценил обстановку в городе

      В ВСУ признали пропажу энтузиазма для ведения боев

      В ДНР оценили решение Путина о начале СВО

      «Унесла жизни около трети населения». Перечислены самые страшные события в истории России

      ВСУ оставили часть позиций под Авдеевкой

      Военный рассказал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше