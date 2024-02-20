Пушилин рассказал о реакции жителей Авдеевки на приход российских военных

Глава ДНР Пушилин: жители Авдеевки ждали Российскую армию

Многие мирные жители Авдеевки не хотели покидать город, прятались в укрытиях и ждали Российскую армию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live», трансляция эфира доступна на Rutube.

«Ребята повывозили за этот период по пунктам временного размещения жителей Авдеевки. А некоторые не хотят уезжать, они говорят: "Мы вас ждали? Ждали! Чего это мы должны уезжать? Это наш дом, мы такое пережили!"», — рассказал он о реакции местных жителей на приход российских военных.

17 февраля стало известно, что российские войска взяли Авдеевку под полный контроль. После этого Вооруженные силы России начали блокировать украинские подразделения, оставившие город и засевшие на Авдеевском коксохимическом комбинате.