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13:00, 20 февраля 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о реакции жителей Авдеевки на приход российских военных

Глава ДНР Пушилин: жители Авдеевки ждали Российскую армию

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Многие мирные жители Авдеевки не хотели покидать город, прятались в укрытиях и ждали Российскую армию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live», трансляция эфира доступна на Rutube.

«Ребята повывозили за этот период по пунктам временного размещения жителей Авдеевки. А некоторые не хотят уезжать, они говорят: "Мы вас ждали? Ждали! Чего это мы должны уезжать? Это наш дом, мы такое пережили!"», — рассказал он о реакции местных жителей на приход российских военных.

17 февраля стало известно, что российские войска взяли Авдеевку под полный контроль. После этого Вооруженные силы России начали блокировать украинские подразделения, оставившие город и засевшие на Авдеевском коксохимическом комбинате.

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      Александр Курбатов
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