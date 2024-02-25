Минобороны сообщило об отражении ракетной атаки ВСУ над Черным морем
Минобороны сообщило об отражении атаки управляемых ракет ВСУ над Черным морем
Министерство обороны России сообщило об отражении ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Как сообщается, около 19:00 25 февраля ВСУ предприняли попытку атаки с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 25 февраля средства ПВО перехватили шесть беспилотников над территорией России. В ведомстве уточнили, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были перехвачены в Белгородской области.