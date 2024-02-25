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19:58, 25 февраля 2024Россия

Минобороны сообщило об отражении ракетной атаки ВСУ над Черным морем

Минобороны сообщило об отражении атаки управляемых ракет ВСУ над Черным морем

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило об отражении ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, около 19:00 25 февраля ВСУ предприняли попытку атаки с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 25 февраля средства ПВО перехватили шесть беспилотников над территорией России. В ведомстве уточнили, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были перехвачены в Белгородской области.

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      Юрий Леонов
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