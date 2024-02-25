Средства ПВО за ночь перехватили шесть беспилотников над территорий России
МО РФ: ПВО сбили два БПЛА в Белгородской области и четыре дрона над Черным морем
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 февраля сбили шесть беспилотников над территорией России, об этом сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве уточнили, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были перехвачены в Белгородской области, четыре уничтожены над акваторией Черного моря.
В течение дня 24 февраля силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны рассказали, что третья попытка атаки была пресечена около 21:00 по московскому времени.
До этого в ведомстве заявили об уничтожении дрона над территорией региона около 20:00. Также БПЛА был сбит около 15:00.