Средства ПВО за ночь перехватили шесть беспилотников над территорий России

МО РФ: ПВО сбили два БПЛА в Белгородской области и четыре дрона над Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 февраля сбили шесть беспилотников над территорией России, об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были перехвачены в Белгородской области, четыре уничтожены над акваторией Черного моря.

В течение дня 24 февраля силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны рассказали, что третья попытка атаки была пресечена около 21:00 по московскому времени.

До этого в ведомстве заявили об уничтожении дрона над территорией региона около 20:00. Также БПЛА был сбит около 15:00.