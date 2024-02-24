В Белгородской области уничтожили еще один украинский беспилотник
В Минобороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Около 20.00 мск пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
В министерстве уточнили, что воздушный объект был сбит системами ПВО на территории Белгородской области.
23 февраля стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на автомобиль рядом с жилым домом в белгородском Шебекино.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал. По его информации, от взрыва оказались посечены легковой автомобиль и забор.
Еще раньше украинский дрон сбросил взрывчатку возле продуктового магазина в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате происшествия были выбиты стекла в учреждении и сорвана кровля.