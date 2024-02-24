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22:24, 24 февраля 2024Россия

Российские средства ПВО сбили третий беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО сбили еще один беспилотник над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одни беспилотник над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Беспилотник самолетного типа стал третьим, который уничтожили над территорией российского региона 24 февраля. Попытка атаки была пресечена около 21:00 по московскому времени.

До этого в Минобороны рассказали, что российские средства ПВО сбили БПЛА около 20:00. Также дрон был сбит около 15:00.

23 февраля стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на автомобиль рядом с жилым домом в белгородском Шебекино.

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      Марина Совина
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