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16:04, 24 февраля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была предпринята около 15:00 в субботу, 24 февраля. Других подробностей об инциденте Минобороны не привело.

23 февраля стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на автомобиль рядом с жилым домом в белгородском Шебекино.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал. По его информации, от взрыва оказались посечены легковой автомобиль и забор.

Еще раньше украинский дрон сбросил взрывчатку возле продуктового магазина в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате происшествия были выбиты стекла в учреждении и сорвана кровля.

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      Анна Щербакова
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