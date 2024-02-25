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14:11, 25 февраля 2024Бывший СССР

На Украине опровергли нелегальный вывоз оружия из страны

Глава МВД Украины Клименко: никакое оружие не покидало Украину нелегально

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ни одна единица оружия не покидала Украину нелегально с 2022 года. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко, сообщает «РБК-Украина».

Клименко выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». Он опроверг нелегальный вывоз оружия из республики и заявил, что некоторые вопросы пограничной охраны необходимо будет интегрировать и со странами Европейского союза (ЕС).

«Могу сказать, что ни одна единица [нелегального] оружия на сегодня за два года не пересекла границу Украины с ЕС», — сказал министр. Он также заявил о «колоссальной работе» украинских силовых ведомств по этому вопросу.

Ранее в Днепре украинские правоохранители ликвидировали канал нелегальной продажи оружия. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 5,6 миллиона долларов, более 45 тысяч евро и 268 тысяч гривен (7,3 тысячи долларов).

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      Юрий Леонов
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