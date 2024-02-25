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12:19, 25 февраля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об ожидаемых сроках вступления в НАТО

Ермак: Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите в июле 2024 года

Фото: Saul Loeb / Reuters

Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите альянса в июле 2024 года, заявил глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ермак выступил с заявлением во время специальной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Он заявил, что только реальные шаги по приглашению Украины в НАТО позволят миру вернуться в состояние безопасности. Чиновник также подчеркнул, что отказ предоставить стране членство в альянсе приведет к эскалации в других регионах мира.

«Украина стремится получить [приглашение] на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года», — заявил глава офиса Зеленского. Ермак добавил, что была создана международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которую он возглавил совместно с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Ранее исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким выразила надежду на скорое вступление Украины в НАТО. По ее словам, президент США Джо Байден дал предельно четко понять, что видит Украину членом альянса в будущем.

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      Юрий Леонов
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