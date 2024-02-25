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15:59, 25 февраля 2024Бывший СССР

На Украине указали на неспособность Зеленского решить ситуацию с Польшей

Экс-советник Соскин: Зеленский не может решить проблему на границе с Польшей

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не может решить проблему, которая возникла из-за протестов польских фермеров на границе двух государств, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

Экс-советник подчеркнул, что Польша перекрыла все переходы, а также не дает возможности завозить сельхозпродукцию. Украинские продукты, в частности зерно и рапс, высыпают из поездов. Он назвал происходящее как «чисто такой саботаж».

Соскин отметил, что глава государства не может решить ситуацию, добавив, что Варшава отказалась от переговоров по данному вопросу. «Денег нет, территории потеряны, экономика разрушена, миллионов десять выехало, потери огромнейшие», — заключил он.

Ранее неизвестные высыпали украинские бобы из вагонов на железнодорожной станции в Польше. Глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков считает, что уничтожение украинской агропродукции стало в Польше системным и похоже на спланированные диверсии.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты против ввоза дешевой сельхозпродукции с Украины.

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