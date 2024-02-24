Неизвестные высыпали украинские бобы из вагонов в Польше

Власти Украины заявили о новом случае уничтожения агропродукции в Польше

Власти Украины заявили, что неизвестные лица высыпали украинские бобы из вагонов на железнодорожной станции в Польше. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Telegram.

«В третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорохуск. Сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами», — уточнили в ведомстве.

Глава министерства Александр Кубраков считает, что уничтожение украинской агропродукции стало в Польше системным и похоже на спланированные диверсии. Он призвал правоохранительные органы Польши отреагировать на случившееся и подчеркнул, что инициаторы диверсий не желают мира на Украине. «Укржелдорога», в свою очередь, в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши с требованием расследовать инциденты.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты против ввоза дешевой сельхозпродукции с Украины. 11 февраля сообщалось, что протестующие высыпали зерно из украинских фур на границе с Украиной. Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске на границе с Украиной. В этот же день стало известно, что на украинско-польской границе скопилось около 1500 грузовиков.

20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста на улицы городов, некоторые аграрии в знак протеста вывели сельскохозяйственную технику на дороги и улицы.