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17:21, 24 февраля 2024Бывший СССР

Неизвестные высыпали украинские бобы из вагонов в Польше

Власти Украины заявили о новом случае уничтожения агропродукции в Польше

Фото: Telegram-канал «Міністерство відновлення України»

Власти Украины заявили, что неизвестные лица высыпали украинские бобы из вагонов на железнодорожной станции в Польше. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Telegram.

«В третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорохуск. Сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами», — уточнили в ведомстве.

Глава министерства Александр Кубраков считает, что уничтожение украинской агропродукции стало в Польше системным и похоже на спланированные диверсии. Он призвал правоохранительные органы Польши отреагировать на случившееся и подчеркнул, что инициаторы диверсий не желают мира на Украине. «Укржелдорога», в свою очередь, в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши с требованием расследовать инциденты.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты против ввоза дешевой сельхозпродукции с Украины. 11 февраля сообщалось, что протестующие высыпали зерно из украинских фур на границе с Украиной. Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске на границе с Украиной. В этот же день стало известно, что на украинско-польской границе скопилось около 1500 грузовиков.

20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста на улицы городов, некоторые аграрии в знак протеста вывели сельскохозяйственную технику на дороги и улицы.

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      Александра Лисица
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