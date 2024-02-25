На Украине заявили об отсутствии техники для запуска ракет Taurus

Совет резервистов Украины заявил об отсутствии у ВСУ техники для запуска Taurus

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают техникой и инфраструктурой для запуска немецких крылатых ракет Taurus. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, сообщает ТАСС.

Тимочко прокомментировал решение бундестага (парламента ФРГ) о передаче дальнобойных ракет Украине. По его словам, ВСУ не располагают ни самолетами, адаптированными для пусков Taurus, ни наземной инфраструктурой для обслуживания подобного оружия.

«Их [Taurus] нужно с чего-то пускать. Их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины», — заявил Тимочко. Он отметил, что техническая возможность запускать ракеты есть со шведских истребителей Gripen, но их поставка требует согласования и обучения экипажей.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что поставка Киеву Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Она назвала решение парламента ФРГ «чистым безумием».