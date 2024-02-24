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14:34, 24 февраля 2024Мир

В Германии высказались о последствиях передачи Украине ракет Taurus

Вагенкнехт: передача Украине крылатых ракет Taurus принесет войну в Германию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Поставка Киеву немецких крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. О последствиях передачи оружия Украине рассказала депутат Бундестага Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру, запись которого доступна в социальной сети X.

«Я считаю это чистым безумием. Если мы несем войну с немецким оружием в Россию, то мы несем войну в Германию», — заявила она.

Вагенкнехт также отметила, что такая помощь не поможет Украине, так как «постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой». Кроме того, она усомнилась в том, что Вооруженные силы Украины смогут вытеснить российские войска из Крыма, так как Россия является ядерной державой и не позволит этого сделать.

В четверг, 22 февраля, немецкий парламент проголосовал против поставки Украине крылатых ракет Taurus. Однако в тот же день Бундестаг поддержал резолюцию правящих партий ФРГ, призывающую поставить Украине дальнобойное оружие без упоминания этих ракет.

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      Александр Курбатов
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