Time: у Киева нет шансов одержать победу над Россией даже с военной помощью США

Украина не сможет победить Россию в военном конфликте даже в случае дальнейшего предоставления масштабной помощи со стороны США и других западных государств. Отсутствие у Киева реальных шансов на победу признал журнал Time.

Издание подчеркнуло, что оценка Белого дома о неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывать дальнейшее сопротивление российским войскам в случае прекращения поставок Вашингтоном военной помощи верна.

«Официальные лица США также должны признать, что даже если эта помощь продолжится, не существует реального шанса на полную победу Украины. Даже если украинцы смогут нарастить свои силы, Россия сможет еще больше углубить свою оборону», — сказано в статье.

Авторы также назвали глупостью заявления о том, что Россию можно вытеснить из Крыма путем применения ракет большой дальности, отметив, что попытки атаковать российскую инфраструктуру не нанесут противнику большого ущерба, учитывая размер имеющихся у него ресурсов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что не все страны Запада желают победы Украины над Россией.