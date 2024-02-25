Неизвестный помочился на «Медного всадника» в Петербурге и стал фигурантом дела

В Санкт-Петербурге объявлен в розыск хулиган, помочившийся на «Медного всадника»

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина помочился на памятник «Медный всадник» и стал фигурантом уголовного дела. Справившего нужду хулигана объявили в розыск, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В соцсетях распространилось видео, где молодой человек в спортивном костюме мочится на постамент изваяния на Сенной площади, которое установили в 1782 году. В этот момент участник ролика и снимавший его приятель смеялись.

Скандальный ролик также увидели полицейские. Сотрудники ведомства возбудили в отношении хулигана уголовное дело по статье «Хулиганство». «Полицией приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя», — заявили в пресс-службе петербургской полиции.

Ранее объектом вандализма оказался горельеф «Парад Победы» на Красной площади в Москве. В отношении нарушителей возбудили дело по статье о повреждении воинских памятников.