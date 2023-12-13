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13:36, 13 декабря 2023Среда обитания

Вандалы обезглавили лошадь на памятнике у Кремля

Вандалы обезглавили лошадь на горельефе «Парад Победы» на Красной площади

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Горельеф «Парад Победы» на Красной площади в Москве стал объектом вандализма. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утром 12 декабря полицейские обнаружили, что у коня на памятнике не хватает головы. Кто и каким образом осквернил мемориал у Кремля, выясняет следствие. Возбуждено дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников.

Горельеф авторства народного художника Владимира Суровцева открыли в сентябре. На бронзовой композиции изображены маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, восседающие на конях. Головы лишилась лошадь Рокоссовского по кличке Полюс.

Ранее два школьника забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе на юго-западе Санкт-Петербурга. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. К административной ответственности привлекли родителей школьников, которые, как выяснилось, не встали на миграционный учет. Обе семьи, по решению суда, выдворят из России.

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      Виктория Клабукова
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