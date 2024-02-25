Перевозчики рассказали о нехватке нефтяных танкеров по всему миру

Эксперты рассказали о дефиците танкеров по всему миру из-за атак хуситов

По всему миру растет дефицит нефтяных танкеров из-за увеличившейся продолжительности сроков поставок. Об этом в воскресенье, 25 февраля, со ссылкой на экспертов отрасли сообщает Bloomberg.

Эксперты отмечают, что сроки поставок увеличились из-за атак йеменских хуситов в Красном море. Теперь многие предпочитают обходить опасный участок.

При увеличении спроса на танкеры значительно сократились объемы строительства новых судов. В 2024 году на воду будут спущены всего два супертанкера, а в 2025 году — пять. В то же время отмечается, что еще в 2022 году транспортные компании получили 42 таких судна.

По данным аналитиков, после того как суда начали искать альтернативные Красному морю пути, уровень занятости танкерного флота вырос на пять процентов.

Ранее в феврале йеменское движение «Ансар Алла» ударило ракетами по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе Аравийского моря.