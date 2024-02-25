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23:47, 25 февраля 2024Бывший СССР

Появились подробности о входе российских военных в Работино

Рогов: российские силы зашли в южную часть села Работино

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, части Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают удерживать позиции на севере села. Большая часть населенного пункта пока находится в серой зоне, то есть по факту никем не контролируется, сказал Рогов.

О вхождении российских частей в Работино вечером 25 февраля сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ потеряли при обороне села «тысячи жизней и огромное количество техники».

Ранее Рогов назвал Работино «символом всех достижений» прошлогоднего крупного контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

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      Марина Совина
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