Россияне смогут отдохнуть в Турции в несколько раз дешевле

Цены на отдых в Турции подешевеют для россиян в несколько раз

Цены на отдых в Турции подешевеют для россиян в 2024 году в несколько раз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, турецкие отельеры уже снизили стоимость на 20 процентов, но это не предел, так как страна хочет вернуть утерянный поток российских туристов. Окончательный прайс будет известен в апреле. Однако уже сейчас раннее бронирование увеличилось втрое.

В 2022 году тур на восемь дней в Турции стоил 1064 евро с человека, а в 2023 году — 870 евро с человека. Но с учетом скидки это 703 евро. Если она увеличится еще, то ценник может упасть до 615-659 евро.

Египет, наоборот, повысил цены. Теперь отдых в жаркой африканской стране в пятизвездочном отеле по системе «все включено» будет стоить от 1600 долларов. Это дороже, чем в ОАЭ, отмечает Mash.

Ранее стало известно, что жителям пяти городов России станут доступны прямые рейсы в китайский Харбин.