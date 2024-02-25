Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 25 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Китае и раскрыла секреты стиля богатых женщин

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Китае и раскрыла способ отличить бедных женщин от богатых. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор выделила три детали гардероба китаянок, которые выдавали их достаток. В первую очередь она отметила, что обеспеченные женщины в азиатской стране не носят одежду с кричащими логотипами люксовых брендов. По словам россиянки, такие вещи в Китае массово копируют, отшивают на плохих фабриках и продают на рынках. Богатые люди же отдают предпочтение минималистичному стилю.

«Вторая деталь, по которой можно отличить состоятельную китаянку, — это натуральные материалы: меха, кожа, замша, хлопок, шелк», — добавила блогерша. Наконец, она обратила внимание, что только обеспеченные женщины в Поднебесной носят одежду белого цвета.

Материалы по теме:
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023
Как получить визу в Китай в 2024 году? Правила оформления документов и въезда для россиян
Как получить визу в Китай в 2024 году?Правила оформления документов и въезда для россиян
8 февраля 2024

«Дело в том, что в Китае нет центрального отопления, особенно в старых домах. Поэтому люди вынуждены сушить свои вещи на улице», — пояснила автор. Так одежда быстро желтеет или чернеет. Богачи же живут в новостройках с закрытыми балконами, а также могут купить сушильные машины.

Эта же тревел-блогерша перечислила несколько особенностей Китая, которым завидует. В их числе она назвала обилие камер видеонаблюдения, отсутствие наличной оплаты и политику «закрытости» страны.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта. Какая российская техника способна им противостоять?

      Трамп заявил о предательстве принца Гарри

      На территории рынка в российском городе произошел пожар

      Умер актер и лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев

      На Украине заявили о превышающей западные возможности потребности ВСУ в снарядах

      Москвичей предупредили о гололеде и ледяном дожде

      В аэропорт российского города поступило анонимное сообщение о минировании

      На Украине опровергли нелегальный вывоз оружия из страны

      В России отреагировали на планы G7 принудить Москву компенсировать Киеву убытки

      Россиянка побывала в Китае и раскрыла секреты стиля богатых женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше