Россиянка побывала в Китае и раскрыла секреты стиля богатых женщин

Российская путешественница побывала в Китае и раскрыла способ отличить бедных женщин от богатых. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор выделила три детали гардероба китаянок, которые выдавали их достаток. В первую очередь она отметила, что обеспеченные женщины в азиатской стране не носят одежду с кричащими логотипами люксовых брендов. По словам россиянки, такие вещи в Китае массово копируют, отшивают на плохих фабриках и продают на рынках. Богатые люди же отдают предпочтение минималистичному стилю.

«Вторая деталь, по которой можно отличить состоятельную китаянку, — это натуральные материалы: меха, кожа, замша, хлопок, шелк», — добавила блогерша. Наконец, она обратила внимание, что только обеспеченные женщины в Поднебесной носят одежду белого цвета.

«Дело в том, что в Китае нет центрального отопления, особенно в старых домах. Поэтому люди вынуждены сушить свои вещи на улице», — пояснила автор. Так одежда быстро желтеет или чернеет. Богачи же живут в новостройках с закрытыми балконами, а также могут купить сушильные машины.

Эта же тревел-блогерша перечислила несколько особенностей Китая, которым завидует. В их числе она назвала обилие камер видеонаблюдения, отсутствие наличной оплаты и политику «закрытости» страны.