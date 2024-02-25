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16:02, 25 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла отношение местных к приезжим

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская путешественница побывала в Узбекистане и раскрыла, как местные жители относятся к переехавшим туда россиянам. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, узбекистанцы доброжелательны и приветливы к приезжим. «Всегда стараются помочь, разобраться, вникнуть и показать участие», — пояснила она.

Блогерша отметила, что в стране достаточно просто легализоваться. «Достаточно получить регистрацию по приезде и раз в полгода ее продлевать. [Это можно делать] бесконечное количество раз», — написала автор.

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В то же время россияне сталкиваются с рядом трудностей при переезде в азиатскую страну. Например, они жалуются на отсутствие привычных сервисов и инфраструктуры. Кроме того, многие релоканты из России отмечают необязательность местных жителей.

«То, что в Узбекистане все дешево, — миф. Цены на привозные товары практически московские или даже выше», — добавила туристка. По ее словам, в последние годы стоимость аренды жилья в стране тоже выросла. «Плюс ко всему, бывают перебои с электроэнергией даже в крупных городах, вроде Самарканда и Ташкента», — заключила она.

Ранее российские бортпроводники, устроившиеся на работу в узбекистанскую авиакомпанию Air Samarkand, пожаловались на отсутствие рейсов и задержки зарплат.

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      Мария Борисова
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