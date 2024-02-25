Российские артиллеристы-десантники уничтожили полевой склад ВСУ на берегу Днепра

МО: артиллеристы-десантники уничтожили полевой склад ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, а также поразили пункт временной дислокации. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Уточняется, что артиллерийское соединение нанесло удары из гаубиц «Гиацинт-Б» калибром 152 миллиметра по украинским разведывательным подразделениям.

В Минобороны добавили, что боевая работа происходила в темное время суток, поэтому корректировка огня производилась при помощи беспилотника с тепловизором. Аппарат зафиксировал попадание в цель.

«Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что около населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики (ДНР) российские Вооруженные силы (ВС) с помощью средств ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29.

