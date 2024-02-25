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17:24, 25 февраля 2024Россия

Самогонный аппарат взорвался в квартире россиянина и отправил его в больницу

В Краснодаре взорвался самогонный аппарат в квартире, хозяин попал в реанимацию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодаре в одной из квартир жилого дома внезапно взорвался самогонный аппарат. Хозяин жилья был отправлен в реанимацию, сообщает УМВД краевой столицы в своем Telegrаm-канале.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 25 января, в доме на улице Красных Партизан, 1/4, корпус 10. Открытого горения и разрушений не было. Аппаратом владел 39-летний мужчина, причины взрыва устройства специалистам не удалось установить. В результате оказались повреждены окна как в квартире пострадавшего, так и в соседних.

Самого россиянина в тяжелом состоянии доставили в Краевую клиническую больницу № 1. В квартире в момент взрыва также находились его жена и двое детей — они не пострадали. В муниципальном центре управления Краснодара предположили, что взрыв мог произойти из-за работы портативного газового баллона.

Ранее в реанимацию при попытке сделать алкогольный напиток попали жители города Урень в Нижегородской области. Супруги не уследили за самогоном, из-за чего банка с алкоголем переполнилась и жидкость попала в горящий газ.

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      Нина Ташевская
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