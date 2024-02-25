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19:35, 25 февраля 2024Мир

Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за обвинений в пособничестве России

МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России
СюжетСанкции против России:
Белград

Белград. Фото: Marko Djurica / Reuters

Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за обвинений в пособничестве России. Об этом в воскресенье, 25 февраля, заявил МИД Сербии.

По данным дипведомства, это стало ответом на заявления о том, что Белград является сателлитом Москвы в вопросе дестабилизации Балкан. «Министерство иностранных дел Республики Сербия хочет указать на полную неприемлемость заявлений министра иностранных дел Республики Хорватия г-на Гордана Грлича Радмана, сделанных 24 февраля», — говорится в заявление Белграда.

19 февраля президент Сербии Александр Вучич допустил усиление давления на его страну, чтобы она поддержала введение санкций против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

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      Владимир Седов
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