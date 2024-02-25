Шри-Ланка проведет расследование из-за слов о непродлении виз россиянам

Шри-Ланка проведет расследование после слов об отказе в продлении виз россиянам

Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе приказал провести расследование из-за заявления генерального комиссара миграционной службы страны Харша Илукпития о прекращении продления долгосрочных виз россиянам и украинцам. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, правительство не принимало такого решения.

Ранее Илукпития заявил, что ситуация с рейсами наладилась, следовательно, туристы могут вернуться домой. Поэтому люди с долгосрочными визами обязаны уехать из Шри-Ланки до 7 марта, так как их визы не будут продлены.