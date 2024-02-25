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05:09, 25 февраля 2024Россия

В Госдуме раскритиковали итоги саммита G7

Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал саммит G7 встречей последователей Оруэлла
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал итоги саммита «Большой семерки» (G7), заявив, что лидеры объединения толкают планету к большой войне. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По мнению политика, страны Группы семи используют однобокие формулировки, шантаж, а также замалчивают о военных преступлениях Киева. Он назвал саммит встречей последователей Оруэлла (Джордж Оруэлл — британский писатель — прим. «Ленты.ру»).

«Лидеры стран "золотого миллиарда" заявляют о поддержке утопичной "формулы мира" Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский — прим. "Ленты.ру"), а сами принимают решения, толкающие планету к большой войне», — подчеркнул Слуцкий. Как указал депутат, Россия не позволит никому разговаривать с собой языком ультиматумов.

Ранее страны G7 отказались прекратить поддерживать «формулу мира» Зеленского.

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      Марина Совина
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