«Неисчислимые бедствия и колоссальный ущерб». Историк назвал результаты Смуты для России
Главными итогами первой гражданской войны в истории России — Смуты начала XVII века — стали демографическая катастрофа и повсеместное разорение. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории Древнерусской культуры Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, автор новой книги «Катастрофа Московского царства» Сергей Шокарев.
Разорение и упадок
Историк сослался на подтверждающие этот тезис статистические данные из своей книги. После Смутного времени полтора десятка больших и малых городов России запустели — убыль населения составила от 20 до 90 процентов. Например, Тверь — на 76 процентов, Вологда — на 70 процентов, Серпухов — на 90 процентов, Калуга — на 62 процента и так далее. «Россию в буквальном смысле тогда пришлось поднимать из пепла и руин», — резюмировал ученый.
По мнению Шокарева, глубокий системный кризис вместе с длительными конфликтами и вынужденными контактами с иноземцами оставили глубокий след в психологии и мышлении русских людей. Произвол и бесчинства польско-литовских и шведских оккупантов, творимые на территории нашей страны на протяжении многих лет, усилили изоляционистские и ксенофобские настроения в русском обществе. Однако первая гражданская война в русской истории, помимо всеобщей разрухи и повсеместного упадка, имела и совсем неожиданные последствия, в полной мере проявившиеся спустя несколько десятилетий и даже столетий.
Многие стороны западноевропейской жизни оказались привлекательными и полезными. Россия начала перенимать иноземный опыт, в первую очередь в военной сфере
Как пояснил историк, уже при царе Михаиле Федоровиче постоянно действующей частью русской армии стали «полки иноземного строя». Однако первые крупные регулярные соединения западноевропейцев на русской службе появились еще в Северном ополчении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.
Тогда «земские миры северных и центральных волостей и уездов России самостоятельно объединялись между собой в военно-политическое движение для очищения территории страны от многочисленных отрядов поляков, литовцев, казаков и бывших тушинцев». Скопин-Шуйский, будучи молодым, талантливым и дальновидным военным и политическим деятелем, уже в годы Смуты организовал в своем ополчении систему военного обучения русских людей по западным образцам.
Лицом к Европе
Шокарев добавил, что после Смуты в России усилилось западноевропейское влияние в повседневности. В царских палатах и боярских домах появлялось все больше иноземных диковин полезного свойства — картины, карты, книги и оружие. Например, воспитатель царевича Алексея Михайловича Борис Иванович Морозов наряжал его в немецкое платье, что раньше даже и представить было невозможно. В результате в конце жизни этот государь, отец Петра Великого, устроил в Кремле придворный театр, пригласив для его организации пастора Немецкой слободы Иоанна Грегори.
«Европейское влияние на Московское государство особенно усилилось в середине XVII века после присоединения Левобережной Украины», — отметил историк. По его словам, это важное историческое событие тоже стало долговременным последствием Смутного времени.
Как пояснил Шокарев, в 1632-1634 годах Россия неудачно попыталась отвоевать Смоленск, захваченный поляками во время Смуты после полутора лет осады и отошедший Речи Посполитой по результатам Деулинского перемирия 1618 года, но уже спустя 20 лет Москва заключила взаимовыгодный союз с гетманом Богданом Хмельницким.
Под влиянием Смуты важные процессы происходили и в гуманитарной сфере, особенно в литературе. В XVII веке начался процесс ее «обмирщения», отхода от дидактики и нравоучений к проблемам человеческой личности, высокий слог сменялся живым изложением, каноничное повествование — авантюрными сюжетами. Смута породила обширную мемуарную литературу, созданную ее свидетелями и участниками. Как подчеркнул Шокарев, в результате весь XVII век наша страна медленно дрейфовала в сторону петровских реформ.
Смутное время открыло для России дорогу к плавной вестернизации
Смутное время (Смута) — период глубокого системного кризиса Русского государства, начавшийся на рубеже XVI-XVII веков и охвативший первую четверть XVII века. Одни историки считают завершением Смуты избрание на царство Михаила Романова в 1613 году, другие — заключение в 1618 году Деулинского перемирия между Россией и Речью Посполитой.
Смута протекала в форме гражданской войны, отягощенной многочисленными случаями самозванчества, открытым вторжением Речи Посполитой (с осени 1609 года), шведской интервенцией (с лета 1610 года) и стихийными бедствиями. Социально-экономические и политические последствия Смутного времени, в том числе в сфере международных отношений, оказались для Русского государства крайне тяжелыми и были во многом преодолены лишь в 1630-1640 годах.