Историк Шокарев: присоединение Украины стало следствием Смутного времени

Главными итогами первой гражданской войны в истории России — Смуты начала XVII века — стали демографическая катастрофа и повсеместное разорение. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории Древнерусской культуры Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, автор новой книги «Катастрофа Московского царства» Сергей Шокарев.

Разорение и упадок

Историк сослался на подтверждающие этот тезис статистические данные из своей книги. После Смутного времени полтора десятка больших и малых городов России запустели — убыль населения составила от 20 до 90 процентов. Например, Тверь — на 76 процентов, Вологда — на 70 процентов, Серпухов — на 90 процентов, Калуга — на 62 процента и так далее. «Россию в буквальном смысле тогда пришлось поднимать из пепла и руин», — резюмировал ученый.

Юлиуш Коссак «Лисовчики» Лисовчиками назывались участники нерегулярных вооруженных формирований легкой кавалерии под командованием польско-литовского шляхтича Александра Лисовского, разорявшие в годы Смуты территорию Российского государства

По мнению Шокарева, глубокий системный кризис вместе с длительными конфликтами и вынужденными контактами с иноземцами оставили глубокий след в психологии и мышлении русских людей. Произвол и бесчинства польско-литовских и шведских оккупантов, творимые на территории нашей страны на протяжении многих лет, усилили изоляционистские и ксенофобские настроения в русском обществе. Однако первая гражданская война в русской истории, помимо всеобщей разрухи и повсеместного упадка, имела и совсем неожиданные последствия, в полной мере проявившиеся спустя несколько десятилетий и даже столетий.

Многие стороны западноевропейской жизни оказались привлекательными и полезными. Россия начала перенимать иноземный опыт, в первую очередь в военной сфере Сергей Шокарев кандидат исторических наук

Как пояснил историк, уже при царе Михаиле Федоровиче постоянно действующей частью русской армии стали «полки иноземного строя». Однако первые крупные регулярные соединения западноевропейцев на русской службе появились еще в Северном ополчении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

Тогда «земские миры северных и центральных волостей и уездов России самостоятельно объединялись между собой в военно-политическое движение для очищения территории страны от многочисленных отрядов поляков, литовцев, казаков и бывших тушинцев». Скопин-Шуйский, будучи молодым, талантливым и дальновидным военным и политическим деятелем, уже в годы Смуты организовал в своем ополчении систему военного обучения русских людей по западным образцам.

Лицом к Европе

Шокарев добавил, что после Смуты в России усилилось западноевропейское влияние в повседневности. В царских палатах и боярских домах появлялось все больше иноземных диковин полезного свойства — картины, карты, книги и оружие. Например, воспитатель царевича Алексея Михайловича Борис Иванович Морозов наряжал его в немецкое платье, что раньше даже и представить было невозможно. В результате в конце жизни этот государь, отец Петра Великого, устроил в Кремле придворный театр, пригласив для его организации пастора Немецкой слободы Иоанна Грегори.

«Европейское влияние на Московское государство особенно усилилось в середине XVII века после присоединения Левобережной Украины», — отметил историк. По его словам, это важное историческое событие тоже стало долговременным последствием Смутного времени.

Сергей Иванов «В Смутное время»

Как пояснил Шокарев, в 1632-1634 годах Россия неудачно попыталась отвоевать Смоленск, захваченный поляками во время Смуты после полутора лет осады и отошедший Речи Посполитой по результатам Деулинского перемирия 1618 года, но уже спустя 20 лет Москва заключила взаимовыгодный союз с гетманом Богданом Хмельницким.

Под влиянием Смуты важные процессы происходили и в гуманитарной сфере, особенно в литературе. В XVII веке начался процесс ее «обмирщения», отхода от дидактики и нравоучений к проблемам человеческой личности, высокий слог сменялся живым изложением, каноничное повествование — авантюрными сюжетами. Смута породила обширную мемуарную литературу, созданную ее свидетелями и участниками. Как подчеркнул Шокарев, в результате весь XVII век наша страна медленно дрейфовала в сторону петровских реформ.

Смутное время открыло для России дорогу к плавной вестернизации Сергей Шокарев кандидат исторических наук

Смутное время (Смута) — период глубокого системного кризиса Русского государства, начавшийся на рубеже XVI-XVII веков и охвативший первую четверть XVII века. Одни историки считают завершением Смуты избрание на царство Михаила Романова в 1613 году, другие — заключение в 1618 году Деулинского перемирия между Россией и Речью Посполитой.

Смута протекала в форме гражданской войны, отягощенной многочисленными случаями самозванчества, открытым вторжением Речи Посполитой (с осени 1609 года), шведской интервенцией (с лета 1610 года) и стихийными бедствиями. Социально-экономические и политические последствия Смутного времени, в том числе в сфере международных отношений, оказались для Русского государства крайне тяжелыми и были во многом преодолены лишь в 1630-1640 годах.