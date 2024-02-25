В ДНР заявили о слабых местах американских танков Abrams

Советник главы ДНР Кимаковский: у американских танков Abrams есть уязвимые места

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил о слабых местах американских танков Abrams. Его слова передает RT.

«Уязвимые места у этой техники есть, у нас уже разработаны методички. Поэтому ничего страшного, скажем так, от их появления на линии фронта не будет», — отметил политик. Он добавил, что Abrams уже использовались в Африке и Афганистане, так что об этих машинах многое известно.

Ранее стало известно, что на линии фронта под Авдеевкой впервые заметили американские танки Abrams.

США передали Украине 31 танк M1 Abrams, они прибыли на Украину еще осенью прошлого года. Однако в боях Abrams ранее не применялись. Журналисты предполагали, что украинское командование не спешило отправлять танки в бой из-за необходимости усилить их броню для противостояния атакам российских дронов.