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04:08, 4 января 2024Мир

На Украине не увидели переданных танков Abrams

Forbes: переданные Киеву 2 месяца назад танки Abrams не видно с момента прибытия

Фото: Ints Kalnins / Reuters

C момента передачи на Украину танков Abrams они нигде не наблюдаются. Об этом пишет журнал Forbes.

«Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков», — говорится в публикации.

Издание отмечает, неясно, что Киев с ними делает и какой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) их передали. По мнению журнала, Украина должна заняться усилением их брони, чтобы танки могли противостоять атакам российских дронов.

Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams, однако информации об участии машин в боевых действиях пока нет.

Российские эксперты считают, что украинцы не будут двигать танки на передовую, поскольку американцы опасаются, что машины будут быстро уничтожены. Это может сильно повлиять на престиж всего американского ВПК, уверен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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      Марина Совина
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