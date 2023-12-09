США заподозрили в удерживании танков Abrams вдали от линии фронта

Военный эксперт Дандыкин допустил, что США удерживают Abrams от линии фронта

Американские танки Abrams до сих пор не оказались на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), хотя были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). США держат их вдали от линии фронта для того, чтобы сохранить престиж своего военно-промышленного комплекса (ВПК) и продолжить поставки своей техники в страны Запада. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Европейская техника горит. Значит, американцы получат карт-бланш на поставку своей техники в Европу и другие страны. А там десятки миллиардов долларов прибыли. Они выгодополучатели. Ведь американские танки Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские. Это очень показательный момент», — отметил Дандыкин.

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что в США задумались о репутации лучшего американского танка M1 Abrams, которая может быть разрушена из-за многочисленных случаев захвата или потери техники. Согласно нескольким неподтвержденным сообщениям, США оказывают давление на Украину, чтобы она удерживала машины от линии фронта.

