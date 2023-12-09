MWM: в США задумались о помощи Украине после потерь военной техники

В Соединенных Штатах Америки обеспокоились целесообразностью поставок военной техники на Украину. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

По информации медиа, в стране усилились противодействия относительно предоставления дополнительной военной помощи Украине. Это связано с тем, что союзник потерял слишком много военной техники, отправленной Западом. Журналисты отметили, что без западных партнеров Украина не сможет оказывать сопротивление и выполнять «даже самые базовые функции», так как внутренняя экономика рухнула.

Также в материале говорится, что в США задумались о репутации лучшего американского танка M1 Abrams, которая может быть разрушена из-за многочисленных случаев захвата или потери техники. Согласно нескольким неподтвержденным сообщениям, США оказывает давление на Украину, чтобы она удерживала машины от линии фронта.

Ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley в качестве трофея поможет российским военным найти ее новые уязвимости. По словам Кнутова, некоторые технологические решения БМП можно будет скопировать и использовать на нашей бронетехнике.