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11:13, 4 декабря 2023Бывший СССР

Названа значимость трофея БМП Bradley для российских военных

Военный эксперт Кнутов: трофей БМП Bradley поможет найти уязвимости этой машины

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley в качестве трофея поможет российским военным найти ее новые уязвимости. Так о значимости машины, захваченной во время боев с украинскими силами, в разговоре с «Лентой.ру» высказался военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

То, что сама машина в полном составе появилась у нас в качестве трофея, дает возможность в целом изучить ее компоновку, устройства ряда узлов и, возможно, заимствовать какие-то технические решения и использовать в нашей боевой технике

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«На мой взгляд, мы узнаем ее какие-то другие уязвимые места. С другой стороны, есть оригинальные технологические решения, которые могут послужить нам на пользу. Их можно будет скопировать и использовать на нашей бронетехнике. Это немаловажно», — сказал он.

В то же время Кнутов отметил, что российские военные уже достаточно хорошо научились противостоять этой машине.

«Говорить то, что Bradley является очень хорошей БМП, я бы не стал. У американцев уже давно есть программа разработки новых БМП на замену Bradley, другое дело, что она до конца не реализована, она зависла из-за всяких бюрократических проволочек в Пентагоне, но сами американцы не в восторге от этой боевой машины пехоты», — заключил специалист.

Ранее российские военные впервые взяли в качестве трофея БМП Bradley, которую подбили на авдеевском направлении.

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