Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Попытка Киевом совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена в 11:00 по московскому времени, добавили в ведомстве.

Ранее средства ПВО в ночь на 25 февраля сбили шесть беспилотников над территорией России. Два БПЛА самолетного типа были перехвачены в Белгородской области, четыре — уничтожены над акваторией Черного моря.