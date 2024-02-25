Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 25 февраля 2024Россия

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Попытка Киевом совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена в 11:00 по московскому времени, добавили в ведомстве.

Ранее средства ПВО в ночь на 25 февраля сбили шесть беспилотников над территорией России. Два БПЛА самолетного типа были перехвачены в Белгородской области, четыре — уничтожены над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Выселили тех, кто не поддерживал СВО». В Запорожье рассказали о выдворении жителей на подконтрольные Украине территории

      В Греции назвали полученную сумму за поставки снарядов Украине

      Гости свадьбы перекрыли трассу и устроили стрельбу в российском городе

      Изменивший имя в честь Путина американский боксер получит квартиру в России

      Лукашенко заявил о более чем достаточных основаниях для переговоров по Украине

      В Белгороде объявлена ракетная опасность

      Лукашенко оценил возможность свержения власти в Белоруссии

      В Запорожье назвали вынужденной мерой выдворение поддержавших Украину жителей

      Известная российская телеведущая заподозрила у Урганта шизофрению

      Перевозчики рассказали о нехватке нефтяных танкеров по всему миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше