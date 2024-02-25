Стало известно число секретных баз ЦРУ на Украине

NYT: ЦРУ создало 12 секретных баз на Украине и снабжает ВСУ данными для ударов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало 12 секретных военных баз на территории Украины, а также снабжает данными для ракетных ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как пишет издание, с 2014 года ЦРУ помогло Службе безопасности Украины (СБУ) и Главному управлению разведки (ГУР) создать 12 секретных военных баз у границ России. После начала специальной военной операции (СВО) американская разведка также помогла создать два объекта по перехвату переговоров российских военных.

«Разведывательное партнерство между Вашингтоном и Киевом является стержнем. ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети», — отмечают журналисты. Издание утверждает, что объекты почти полностью построены и частично оснащены за счет средств ЦРУ.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс назвал 2024 год испытанием на выносливость для Украины. Он также добавил, что если США прекратят поддержку Украине в конфликте, то они «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».