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21:56, 25 февраля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о тайном визите главы разведки США в Киев

NYT: глава ЦРУ Бернс тайно приехал в Киев десятый раз за два года

Фото: Tom Williams / Pool / Reuters

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно посетил Киев, чтобы успокоить власти страны на фоне проблем с выделением помощи. Об этом рассказало издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Уточняется, что глава американской разведки прибыл в украинскую столицу 15 февраля с целью продемонстрировать приверженность Вашингтона оказанию помощи Киеву. Как отмечает газета, Бернс посещает Украину уже десятый раз за последние два года.

В июле 2023 года Бернс и президент Украины Владимир Зеленский провели тайную встречу. В ходе переговоров они обсудили планы Киева по возвращению утраченных территорий.

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      Марина Совина
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