Трамп заявил о предательстве принца Гарри
Принц Гарри предал память бывшей королевы Великобритании Елизаветы II рассказами о королевской семье. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщает The Daily Express.
Трамп выступил с заявлением в ходе конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне. Он прокомментировал возможные нарушения в процессе выдачи принцу визы в США.
«Я бы не стал защищать его. Он предал королеву. Это непростительно. Если бы я решал вопрос [с его проживанием в США], то он был бы предоставлен сам себе», — заявил Трамп. По его мнению, действующий американский лидер Джо Байден и его администрация позволяют слишком многое принцу Гарри и закрывают глаза на возможные нарушения законодательства.
Ранее королева-консорт Камилла захотела исключить принца Гарри из завещания короля Великобритании Карла III. Как сообщается, она обвинила принца Гарри в лицемерии и призвала прекратить использовать свою семью и болезнь родителя в качестве пиар-хода.