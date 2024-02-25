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14:35, 25 февраля 2024Из жизни

Трамп заявил о предательстве принца Гарри

Трамп: принц Гарри предал память Елизаветы II рассказами о королевской семье

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Принц Гарри предал память бывшей королевы Великобритании Елизаветы II рассказами о королевской семье. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщает The Daily Express.

Трамп выступил с заявлением в ходе конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне. Он прокомментировал возможные нарушения в процессе выдачи принцу визы в США.

«Я бы не стал защищать его. Он предал королеву. Это непростительно. Если бы я решал вопрос [с его проживанием в США], то он был бы предоставлен сам себе», — заявил Трамп. По его мнению, действующий американский лидер Джо Байден и его администрация позволяют слишком многое принцу Гарри и закрывают глаза на возможные нарушения законодательства.

Ранее королева-консорт Камилла захотела исключить принца Гарри из завещания короля Великобритании Карла III. Как сообщается, она обвинила принца Гарри в лицемерии и призвала прекратить использовать свою семью и болезнь родителя в качестве пиар-хода.

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      Юрий Леонов
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