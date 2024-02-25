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05:06, 25 февраля 2024Мир

В Южной Каролине допустили победу Трампа на праймериз

CNN: Трамп победит на праймериз республиканцев в Южной Каролине
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп одержит победу над экс-постпредом страны при ООН Никки Хейли на первичных выборах республиканцев, прошедших в субботу, 25 февраля, в штате Южная Каролина. С таким прогнозом выступил телеканал CNN, а также NBC, Fox News и другие ведущие американские издания.

Избирательные участки закрылись в 19:00 по времени Восточного побережья — 3:00 по Москве, 25 февраля. Официальные итоги голосования еще не раскрыты. По данным журналистом, Трамп уже обеспечил себе победу в штате, губернатором которого являлась его единственная соперница в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли.

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      Марина Совина
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