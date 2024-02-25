Умер актер и лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев

В Перми умер лауреат «Золотой маски» актер и режиссер Владимир Гуляев

В Перми умер советский и российский актер, лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщила пресс-служба Коми-Пермяцкого драматического театра.

Режиссеру, актеру, сценографу, народному артисту РСФСР, заслуженному деятелю искусств РСФСР, лауреату Государственной премии имени К. С. Станиславского было 92 года. На протяжении 30 лет он занимал пост художественного руководителя Коми-Пермяцкого драматического театра. За время своей творческой деятельности он поставил около 160 спектаклей.

23 февраля сообщалось, что в возрасте 56 лет умер российский актер Константин Капитан, снимавшийся в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Дорожный патруль».