Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Константин Капитан в возрасте 56 лет

В возрасте 56 лет умер российский актер Константин Капитан. Об этом сообщили его близкие на странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что артист скончался после тяжелой болезни.

Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. Капитан снимался в многосерийных телефильмах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Дорожный патруль».

Ранее актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет. Уточняется, что артист ушел из жизни в понедельник, 22 января. Причина смерти не называется.

20 января ушел из жизни российский актер театра и кино Виталий Вашедский. Ему было 58 лет.