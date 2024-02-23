Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:43, 23 февраля 2024Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Константин Капитан в возрасте 56 лет

Фото: Unsplash

В возрасте 56 лет умер российский актер Константин Капитан. Об этом сообщили его близкие на странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что артист скончался после тяжелой болезни.

Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. Капитан снимался в многосерийных телефильмах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Дорожный патруль».

Ранее актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет. Уточняется, что артист ушел из жизни в понедельник, 22 января. Причина смерти не называется.

20 января ушел из жизни российский актер театра и кино Виталий Вашедский. Ему было 58 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Власти уточнили информацию о падении летательного аппарата в российском регионе

      Во Франции заявили об изменении настроения в ГА ООН насчет Украины

      Люксембург назвал чествование украинского националиста в Канаде ошибкой

      Влияние новых санкций на работу платежной системы «Мир» оценили

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ОКР предупредил спортсменов о нарушении законов России из-за МОК

      СПБ-банк начал изучение возможных изменений из-за санкций США

      США объяснили введение санкций против компаний из ОАЭ

      Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии

      Пожар после падения летательного аппарата на Кубани потушили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше