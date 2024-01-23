Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет

Российский актер Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте портала «Кино-театр.ру».

Уточняется, что артист ушел из жизни в понедельник, 22 января. Причина смерти не называется.

За свою карьеру Саюталин сыграл почти сто ролей, в частности, он снялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

20 января ушел из жизни российский актер театра и кино Виталий Вашедский. Ему было 58 лет.