Любовь Успенская рассказала о получении российского паспорта

«МК»: получающая гражданство РФ Любовь Успенская рассказала об экзамене

Певица Любовь Успенская рассказала, что вскоре получит российский паспорт. Опытом прохождения экзамена по русскому языку исполнительница поделилась в беседе с «Московским комсомольцем».

Получить гражданство РФ артистка, родившаяся на Украине, решила вместе с дочерью. Тест на знание русского языка они проходили наряду с представителями ближнего зарубежья.

К исполнительнице шансона, широко известной в России, у экзаменаторов вопросов не возникло. Однако дочь певицы, проживавшую в Соединенных Штатах с рождения, решили опросить дополнительно. «Она им так ответила, что они поняли, что с ней надо поаккуратнее», — вспоминает Успенская.

Ранее на юбилейном концерте Любови Успенской прозвучала композиция авторства Марии Захаровой. Песня повествовала о противостоянии вызовам судьбы и стала третьим совместным проектом дипломата и «королевы российского шансона». Другие две композиции, как отмечается, были выпущены под названиями «Я слишком тебя любила» и «Мольба».