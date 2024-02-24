Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:53, 24 февраля 2024Культура

Успенская исполнила песню Марии Захаровой

Успенская на юбилейном концерте исполнила песню, написанную Марией Захаровой
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская певица Любовь Успенская на своем концерте исполнила песню, которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Произведение под названием «Сила моя со мной» прозвучала впервые во время концерта в честь 70-летия Успенской в комплексе «Крокус Сити Холл». «Была впервые исполнена лирическая песня о противостоянии вызовам судьбы», — уточнил источник.

Данная композиция — третий совместный проект дипломата и певицы. В двух других песнях «Я слишком тебя любила» и «Мольба» Мария Захарова является автором текста.

В декабре 2023 года Захарова в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала о сочиненной ею рождественской песне. По словам дипломата, она мечтала создать рождественскую песню с новогодним настроением.

В 2022 году Мария Захарова впервые сочинила текст для песни на английском языке. Она написала трек June Song для популярной певицы Люси Чеботиной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Под угрозой оказались фланги и маршруты снабжения. Украинские военные сообщили об отходе из Ласточкино западнее Авдеевки

      Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне до ее начала

      Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине

      Глава МИД Украины пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у ВСУ

      Дипломат рассказал о подготовке Запада к «ближневосточному сценарию» на Украине

      Страны G7 отказались прекратить поддержку «формулы мира» Зеленского

      Успенская исполнила песню Марии Захаровой

      Хакеры взломали эфир украинского телеканала и транслировали пророссийские тексты

      Россию собрались принудить компенсировать Украине убытки

      В Германии призвали Запад попрощаться с риторикой Зеленского о победе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше