Успенская исполнила песню Марии Захаровой

Успенская на юбилейном концерте исполнила песню, написанную Марией Захаровой

Российская певица Любовь Успенская на своем концерте исполнила песню, которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Произведение под названием «Сила моя со мной» прозвучала впервые во время концерта в честь 70-летия Успенской в комплексе «Крокус Сити Холл». «Была впервые исполнена лирическая песня о противостоянии вызовам судьбы», — уточнил источник.

Данная композиция — третий совместный проект дипломата и певицы. В двух других песнях «Я слишком тебя любила» и «Мольба» Мария Захарова является автором текста.

В декабре 2023 года Захарова в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала о сочиненной ею рождественской песне. По словам дипломата, она мечтала создать рождественскую песню с новогодним настроением.

В 2022 году Мария Захарова впервые сочинила текст для песни на английском языке. Она написала трек June Song для популярной певицы Люси Чеботиной.