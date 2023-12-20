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09:00, 20 декабря 2023Мир

Мария Захарова сочинила рождественскую песню

Представитель МИД России Захарова рассказала, что сочинила рождественскую песню
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала о сочиненной ею рождественской песне.

По словам дипломата, она мечтала создать рождественскую песню с новогодним настроением. Текст был написан около двух с половиной лет назад. Позже, год назад, в разговоре с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым была упомянута идея о возможности творческого проекта двух стран. «Ничего формального, ничего официального, но будучи воодушевленными Союзным государством», — пояснила Захарова.

Затем Мезенцев озвучил эту идею в Минске. Захарова связалась с пресс-секретарем МИД Белоруссии Анатолием Глазом, который «не стал соавтором, но стал сотворцом». Белорусская сторона посоветовала поработать с местным музыкальным продюсерским центром. «Дальше уже появился и композитор, и прекрасная молодая исполнительница», — продолжила Захарова.

Она добавила, что музыка к песне была написала в Белоруссии, а слова написаны «на русском языке с эмоциональной окраской». Презентация композиции пройдет в Москве в воскресенье, 24 декабря.

В 2022 году Мария Захарова впервые написала текст для песни на английском языке. Она сочинила трек June Song для популярной певицы Люси Чеботиной. Отмечается, что Захарова встретилась с исполнительницей и после прослушивания демозаписи «все сложилось».

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      Марина Совина
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