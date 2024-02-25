В аэропорт российского города поступило анонимное сообщение о минировании

В аэропорт Толмачево в Новосибирске поступило сообщение о минировании

Анонимное сообщение о минировании поступило в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, оно пришло на почту авиагавани российского города ночью в воскресенье, 25 февраля. Отмечается, что территорию Толмачево проверили, однако подозрительных устройств обнаружено не было.

«Эвакуации не было. Проводится проверка, лжеминеров ищут», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале летевший из Сочи в Кемерово самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Находясь над территорией Казахстана, командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и решил экстренно следовать в ближайший аэропорт.

