Летевший в Кемерово самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Сочи в Кемерово лайнер сменил курс из-за больного пассажира на борту

Летевший в Кемерово самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Сочи лайнером в субботу, 24 февраля. Отмечается, что, находясь над территорией Казахстана, командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и решил экстренно следовать в ближайший аэропорт.

По данным источника, сигнал бедствия экипаж не объявлял. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Магнитогорска. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в феврале летевший из Москвы в Баку самолет резко сменил курс и сел в другом городе. Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров во время полета командиру воздушного судна пришлось направиться в ближайшую авиагавань.