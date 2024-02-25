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12:09, 25 февраля 2024Путешествия

Летевший в Кемерово самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Сочи в Кемерово лайнер сменил курс из-за больного пассажира на борту

Фото: Unsplash

Летевший в Кемерово самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Сочи лайнером в субботу, 24 февраля. Отмечается, что, находясь над территорией Казахстана, командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и решил экстренно следовать в ближайший аэропорт.

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По данным источника, сигнал бедствия экипаж не объявлял. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Магнитогорска. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в феврале летевший из Москвы в Баку самолет резко сменил курс и сел в другом городе. Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров во время полета командиру воздушного судна пришлось направиться в ближайшую авиагавань.

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      Фариза Бацазова
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