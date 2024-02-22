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12:05, 22 февраля 2024Путешествия

Пассажир российского самолета после полета попал в реанимацию

Летевший из Москвы в Баку самолет сменил курс и сел в Нижнем Новгороде

Фото: Unsplash

Летевший в Азербайджан самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Москвы в Баку, в среду, 21 февраля. Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров во время полета командиру воздушного судна пришлось направиться в ближайшую авиагавань.

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В результате самолет приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода. По данным источника, после посадки больной пассажир был отправлен в реанимацию. Отмечается, что лайнер продолжил выполнять рейс после дозаправки.

Ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» с россиянами на борту случилась утечка кислорода. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, летевшим из Баку в Москву во вторник, 20 февраля.

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      Фариза Бацазова
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