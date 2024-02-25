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12:44, 25 февраля 2024Россия

В Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — заявил Гладков. Он посоветовал жителям региона спуститься в укрытие или найти другое безопасное место. Также глава региона призвал граждан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, такими как коридор, ванная, туалет и кладовая.

19 февраля в Белгороде сигнал ракетной опасности был объявлен два раза за день. О первой за день сирене ракетной опасности в Белгороде Гладков сообщил в 17:47 по московскому времени. Начавшаяся в 20:40 по московскому времени ракетная опасность продлилась 13 минут.

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      Юрий Леонов
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