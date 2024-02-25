Дотком: контрнаступление ВСУ с треском провалилось

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с треском провалилось, однако Запад не намерен подталкивать президента республики Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, написал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

По его словам, прошедший год показал, насколько сильно проигрывают Киев и Запад в противостоянии с Россией. «Раздутое контрнаступление обернулось катастрофой», — признал он.

Дотком отметил, что полмиллиона человек не стало «впустую на прокси-войне», организованной Вашингтоном.

Ранее предприниматель допустил, что американский президент Джо Байден заставит Зеленского воевать с Россией до выборов главы государства в ноябре 2024 года.