Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 25 февраля 2024Мир

В Германии назвали катастрофой контрнаступление ВСУ

Дотком: контрнаступление ВСУ с треском провалилось
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с треском провалилось, однако Запад не намерен подталкивать президента республики Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, написал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

По его словам, прошедший год показал, насколько сильно проигрывают Киев и Запад в противостоянии с Россией. «Раздутое контрнаступление обернулось катастрофой», — признал он.

Дотком отметил, что полмиллиона человек не стало «впустую на прокси-войне», организованной Вашингтоном.

Ранее предприниматель допустил, что американский президент Джо Байден заставит Зеленского воевать с Россией до выборов главы государства в ноябре 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас совсем все по-другому». Российские десантники взяли в плен двух бойцов элитной бригады ВСУ. Что они рассказали?

      Французские «Патриоты» потребовали отставки Макрона из-за его слов о помощи ВСУ

      Самогонный аппарат взорвался в квартире россиянина и отправил его в больницу

      Сразу пяти пассажирам стало плохо на борту летевшего в Якутск самолета

      Участник СВО устроил пьяный дебош на борту самолета

      В Госдуме заявили об обрушении позиции доллара из-за конфискации активов России

      Названы пять упражнений для исправления осанки

      В НАТО заявили о заканчивающихся запасах снарядов у ВСУ

      ТНТ перезапустит «Наша Russia»

      Глава украинской разведки высказался о причине смерти Навального

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше