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15:14, 25 февраля 2024Мир

В Германии заявили о сотрудничестве с Испанией по делу о гибели перебежчика

Глава МВД Германии Фэзер заявила о сотрудничестве с Испанией по делу Кузьминова
Максим Кузьминов

Максим Кузьминов. Кадр: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

Германия и Испания сотрудничают по делу возможного убийства летчика Максима Кузьминова. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер в интервью Bild am Sonntag.

Фэзер прокомментировала расследование гибели российского перебежчика испанскими властями. Она заявила о сотрудничестве с Испанией по этому вопросу.

«Наши службы безопасности поддерживают контакт с испанскими властями. Расследование об убийстве российского перебежчика идет полным ходом», — сообщила политик. Она также заявила о якобы «государственном терроризме», но никаких доказательств и сам источник информации Фэзер не привела.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал ответ на предполагаемую гибель Кузьминова. Он уточнил, что ответ будет соизмерим с совершенными действиями.

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      Юрий Леонов
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